Что означает пословица нужен не только Ученый но и смышленый

Литература
Что означает пословица нужен не только Ученый но и смышленый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот значит как ученый это просто учиться хорошо учиться а смышленость тот Смышляев чтобы он думает надо так сделать или по-другому
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