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Морфемный разбор слова опилки ☺
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Морфемный разбор слова опилки ☺
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Гость:
Опилка - окончание а, к суффикс, опил корень, опилк основа
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