Найдите скалярное произведение векторов в ={-1;5;-3} и b={0;-4; 2}

Математика
Найдите скалярное произведение векторов в ={-1;5;-3} и b={0;-4; 2}
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В • b = -1 × 0 + 5 × (-4) + (-3) × 2 = -20 - 6 = -26
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