Слово Аспан надо раскрасить твёрдые мягкие гласные и согласные звуки в зелёный синий и красный!! Помогите пожалуйста

Математика
Слово Аспан надо раскрасить твёрдые мягкие гласные и согласные звуки в зелёный синий и красный!! Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А -крас с- син п-син а-красн н-син
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