Слово Аспан надо раскрасить твёрдые мягкие гласные и согласные звуки в зелёный синий и красный!! Помогите пожалуйста

Математика

Слово Аспан надо раскрасить твёрдые мягкие гласные и согласные звуки в зелёный синий и красный!! Помогите пожалуйста

Автор: Гость