Сравнить мораль и нравственность
Обществознание
Сравнить мораль и нравственность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мора́ль — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, а нравственность- Моральные свойства. Нравственность его побуждений внушает сомнения, нравственность и мораль синонимы
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