Сравнить мораль и нравственность

Обществознание
Сравнить мораль и нравственность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мора́ль — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, а нравственность- Моральные свойства.  Нравственность его побуждений внушает сомнения, нравственность и мораль синонимы 
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