Обеліск на площі Собору Святого Петра у Ватикані виконує роль гномона і показує ч??с:
География
Обеліск на площі Собору Святого Петра у Ватикані виконує роль гномона і показує ч??с:
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