Исправьте ошибки в предложениях. 1. Воздух чист. Солнце светит ярче. Дышится свежо. 2. Скрутившись клубком в своём гнезде, спит белка. 3. После катка я иду домой радостная, с весёлыми впечатлениями. 4. Роль книги в жизни че...

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Исправьте ошибки в предложениях. 1. Воздух чист. Солнце светит ярче. Дышится свежо. 2. Скрутившись клубком в своём гнезде, спит белка. 3. После катка я иду домой радостная, с весёлыми впечатлениями. 4. Роль книги в жизни человека велика: ведь должен же он пополнять свой кругозор. 5. Побывав в кино, я обычно думаю, способна ли я на такие поступки, которые делают герои фильма. 6. Учёбой мы не блестим. 7. Задача, поставленная нами, достигнута.

Автор: Гость