1. Используя ключевые слова, завершите текст «Приготовление микропре- парата кож??цы чешуи лука»: покровное стекло, предметное стекло, игла, пипетка, вода. Протрите ………стекло, нанесите на него 1-2 капли ………, используя………...
Биология
1. Используя ключевые слова, завершите текст «Приготовление микропре- парата кож??цы чешуи лука»: покровное стекло, предметное стекло, игла, пипетка, вода. Протрите ………стекло, нанесите на него 1-2 капли ………, используя……….. Препаровальной иглой осторожно снимите с внутренней стороны чешуи лука маленький кусочек кожицы и поместите его в каплю ………, осторожно расправляя ………….. Накройте препарат …………..стеклом.
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Предметное, воды, пипетку, воды , иглой, покровным
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