1. Используя ключевые слова, завершите текст «Приготовление микропре- парата кож??цы чешуи лука»: покровное стекло, предметное стекло, игла, пипетка, вода. Протрите ………стекло, нанесите на него 1-2 капли ………, используя………...

Биология

1. Используя ключевые слова, завершите текст «Приготовление микропре- парата кож??цы чешуи лука»: покровное стекло, предметное стекло, игла, пипетка, вода. Протрите ………стекло, нанесите на него 1-2 капли ………, используя……….. Препаровальной иглой осторожно снимите с внутренней стороны чешуи лука маленький кусочек кожицы и поместите его в каплю ………, осторожно расправляя ………….. Накройте препарат …………..стеклом.

Автор: Гость