Бригада маляров из 18 человек разбились на группы по 3 человека в каждой 2 группы ма??яров остались работать на прежнем объекте остальные группы получили новое задание сколько маляров получили новые задания Попробуй решить зада...

Гость: Гость:

Что бы узнать сколько групп, сначала делим общее число человек на число человек которые разбились: 1 действие: 18: 3 = 6, получилось 6 групп. 2 группы остались, выходит 6 человек осталось Теперь, отнимаем от общего числа маляров, число оставшихся 2 действие: 18-6= 12 Ответ: 12 маляров получили новое задание