Длина доски 180 см. От нее отпилили 1/5 часть. Какую длину имеет оставшаяся часть
Математика
Длина доски 180 см. От нее отпилили 1/5 часть. Какую длину имеет оставшаяся часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти оставшеюся часть нужно число умножить на эту дробь 180 × 4/5 (тк целая доска это 5/5, п одну часть отпилили) = 144 см
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