Помогите! Какая из нижеперечисленных физических величин является скалярной: 1) и??пульс 2)ускорение 3)потенциальная энергия 4)перемещение
Физика
Помогите! Какая из нижеперечисленных физических величин является скалярной: 1) и??пульс 2)ускорение 3)потенциальная энергия 4)перемещение
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Ускорение сколярная величина
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