На машину погрузили 106 кг сухофруктов-яблоки и курагу.Из них 54 кг составляли яблок?? в6 одинаковых коробках.В других 4 одинаковых коробках была курага.На сколько 1 коробка с курагой тяжелее 1коробки с яблоками?
Математика
На машину погрузили 106 кг сухофруктов-яблоки и курагу.Из них 54 кг составляли яблок?? в6 одинаковых коробках.В других 4 одинаковых коробках была курага.На сколько 1 коробка с курагой тяжелее 1коробки с яблоками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу всий кураги ( 106-54=52кг ) найдем массу 1 коробки яблок (54÷6=9кг) найдем массу 1 коробки кураги(52÷4=13кг) сравним (13-9=4кг) Ответ:на 4 кг.
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