На машину погрузили 106 кг сухофруктов-яблоки и курагу.Из них 54 кг составляли яблок?? в6 одинаковых коробках.В других 4 одинаковых коробках была курага.На сколько 1 коробка с курагой тяжелее 1коробки с яблоками?

Математика

На машину погрузили 106 кг сухофруктов-яблоки и курагу.Из них 54 кг составляли яблок?? в6 одинаковых коробках.В других 4 одинаковых коробках была курага.На сколько 1 коробка с курагой тяжелее 1коробки с яблоками?

Автор: Гость