91вправа.1,2,3.задание
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91вправа.1,2,3.задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Стежка(одн.,ж.р.) Озеро(одн.,с.р.) Стіжок(одн.,ч.р.) Падолист(одн.,ч.р.) Гніздечко(одн.,с.р.) Пташка(одн.,ж.р.) Листок(одн.,ч.р.) Колиска(одн.,ж.р.) 3.У нашому дворі пташка звила гніздечко. Найпрозоріше озеро України Світязь. В дитинстві ми спали в колисках.
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