Найдите значение выражения -90а+9(а+5)в квадрате при а = корень 12

Гость: Гость:

-90а+9(а+5)в квадрате -90а+9(а вквадрате+10а+25) -90а+9а вквадрате +90а+225 (-90а и +90а сокращаются) 9а вквадрате +225 Если а=12, то 9а вквадрате+225= 9*(12*12)+225=1296+225= 1521