Найдите значение выражения -90а+9(а+5)в квадрате при а = корень 12

Алгебра
Найдите значение выражения -90а+9(а+5)в квадрате при а = корень 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-90а+9(а+5)в квадрате -90а+9(а вквадрате+10а+25) -90а+9а вквадрате +90а+225 (-90а и +90а сокращаются) 9а вквадрате +225 Если а=12, то 9а вквадрате+225= 9*(12*12)+225=1296+225= 1521
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