Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четырехугольник. какая фигура получилось?

Математика

Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четырехугольник. какая фигура получилось?

Автор: Гость