Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четырехугольник. какая фигура получилось?
Математика
Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четырехугольник. какая фигура получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится ромб. Каждая сторона - 2 см.
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