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Убойный убойный – обычаи казахского народа. Это зимние, которые повторяются каждый год продовольствия запасы. Ранее Согым скота, установив в уходе. После убоя в убойном жареные обязательно большой.Из согым вблизи-около, тума-родственник, сват-содействие обязательно питьевой. Традиции и обычаи, а также.