Переведите маленький текст. Срочно lt;3 Соғым сою – қазақ халқының салты. Бұл – әр жыл сайын қайталанып отыратын қыстық азық-түліктің мол қоры. Соғымның малын күні бұрын белгілеп, күтімге алады. Соғым сойылғаннан кейін міндетт...
Қазақ тiлi
Переведите маленький текст. Срочно lt;3 Соғым сою – қазақ халқының салты. Бұл – әр жыл сайын қайталанып отыратын қыстық азық-түліктің мол қоры. Соғымның малын күні бұрын белгілеп, күтімге алады. Соғым сойылғаннан кейін міндетті түрде мол қуырылады. Соғымнан жақын-жуық, тума-туыс, құда-жекжаттарға міндетті түрде ауыз тигізу керек. Салт сондай.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убойный убойный – обычаи казахского народа. Это зимние, которые повторяются каждый год продовольствия запасы. Ранее Согым скота, установив в уходе. После убоя в убойном жареные обязательно большой.Из согым вблизи-около, тума-родственник, сват-содействие обязательно питьевой. Традиции и обычаи, а также.
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