Как поделить этот пример столбиком??? 11070:54 помогите пж!!!
Математика
Как поделить этот пример столбиком??? 11070:54 помогите пж!!!
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Гость:
Это же легко))))))))))
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