Упростите выражение -35*с*8 и у*450*4
Математика
Упростите выражение -35*с*8 и у*450*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-35*c*8= -35*8*с=-280c y*450*4=y*1800
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