Помогите пожалуйста сделать 157 упражнение. Образуй от глаголов в неопределённой форме 2-е лицо единственного числа настоящего и будущего времени. запиши и подчеркни орфограммы в личных окончаниях глаголов.

Русский язык

Помогите пожалуйста сделать 157 упражнение. Образуй от глаголов в неопределённой форме 2-е лицо единственного числа настоящего и будущего времени. запиши и подчеркни орфограммы в личных окончаниях глаголов.

Автор: Гость