Помогите пожалуйста сделать 157 упражнение. Образуй от глаголов в неопределённой форме 2-е лицо единственного числа настоящего и будущего времени. запиши и подчеркни орфограммы в личных окончаниях глаголов.
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Помогите пожалуйста сделать 157 упражнение. Образуй от глаголов в неопределённой форме 2-е лицо единственного числа настоящего и будущего времени. запиши и подчеркни орфограммы в личных окончаниях глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя задание не открывается а ты слова напиши и в клиентах оставь приобразую.ок?
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