( 26 + 37 + х ) + ( 44 - 13 -18 ) - 16 -18 -26 = 51 Помогите решить заранее благодарю !!!!!
Математика
( 26 + 37 + х ) + ( 44 - 13 -18 ) - 16 -18 -26 = 51 Помогите решить заранее благодарю !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+37+х+44-13-18-16-18-26=51 х=-26-37-44+13+18+16+18+26+51 х=35 Ответ: 35 Немного мудрено, но все верно, я уверенна:))))
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