Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу...

Русский язык
Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра ?Построй и запиши ответы на вопросы.Одинаков ли в них будет порядок слов?Какой знак поставишь в конце предложений и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вопросы одинаковые.Ответ:Илья пойдет в школу завтра.В школу Илья завтра пойдет.В школу завтра пойдет Илья.Так что ли? 
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