Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу...
Русский язык
Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра ?Построй и запиши ответы на вопросы.Одинаков ли в них будет порядок слов?Какой знак поставишь в конце предложений и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вопросы одинаковые.Ответ:Илья пойдет в школу завтра.В школу Илья завтра пойдет.В школу завтра пойдет Илья.Так что ли?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Математика
Начерти в тетради прямоугольник с длинами сторон 6см 5мм и 3см 5мм. найди периметр э??ого прямоугольника
Математика