Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу...

Русский язык

Прочитай предложения.Определи речевые задачи каждого предложения(о чем спрашива??тся?):обрати внимание на выделенные слова.Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра? Илья пойдет в школу завтра ?Построй и запиши ответы на вопросы.Одинаков ли в них будет порядок слов?Какой знак поставишь в конце предложений и почему?

Автор: Гость