Все неровности земной поверхности называют словом _ (1), географическая наука, которая его изучает, называется _ (2). И на дне океанов, и на суше выделяют две основные формы _ (1). Это _ (3) и приподнятые над ними _ (4). По выс...

География

Все неровности земной поверхности называют словом _ (1), географическая наука, которая его изучает, называется _ (2). И на дне океанов, и на суше выделяют две основные формы _ (1). Это _ (3) и приподнятые над ними _ (4). По высоте _ (3) делятся на несколько групп, те, у которых высота меньше 200 метров над уровнем моря, называют _ (5). Самая большая по площади _ (5) планеты носит название _ (6), она расположена на материке _ (7) в бассейне самой полноводной реки мира. А в нашей стране самая большая, плоская и заболоченная _ (5) носит название _ (8). По высоте классифицируют и _ (4), самые высокие из них носят название _ (9), они расположены на самом большом по площади материке _ (10), их наивысшая вершина с координатами _* (11) с.ш. и _* (12) в.д. носит название _ (13), она расположена на границе двух стран, _ (14) и _ (15). _ (9) сформированы в эпоху _ (16) складчатости, поэтому здесь часто бывают сильные _ (17). В нашей стране самые высокие _ (4) - _ (18), они тоже сформированы _ (16) складчатостью. Их наивысшая точка носит название _ (19). Абсолютная высота _ (19) составляет _ (20) метра, он является _ (21) вулканом. На суше планеты самым низким местом считается впадина _ (22), а самое глубокое место в Мировом океане - _ (23) впадина в _ (24) океане. Если бы высох весь Мировой океан, то перепад высот на Земле составил бы _ (25) метров.

Автор: Гость