Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?

Биология

Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?

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