Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?
Биология
Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-аденин Г-гуанин Ц-цитозин Т-тимин А=Т и Г=Ц от сюда следует что : Тимина 600000,а Цитозина 2400000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы