Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?

Биология
Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется для репликации молекулы ДНК, в которой количество адениловых нуклеотидов (А) составляет 820 тыс., цитидиловых (Ц) -- 280 тыс.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-аденин  Г-гуанин  Ц-цитозин Т-тимин А=Т и Г=Ц от сюда следует что : Тимина 600000,а Цитозина 2400000
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