Определите вид химической связи в веществах: SO2, Na2S,Ca, P4,NH3,O2,LiBr,Mg
Химия
Определите вид химической связи в веществах: SO2, Na2S,Ca, P4,NH3,O2,LiBr,Mg
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Ковалентная полярная, ионная, металлическая, ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная, металлическая
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