9 умножить на 1 деленное на 9 в 2 степени минус 19 умножить на 1 деленное на 9
Математика
9 умножить на 1 деленное на 9 в 2 степени минус 19 умножить на 1 деленное на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*1/9^2- 19*1/9= = 1*1/9-19*1/9= = 1/9(1-19)= = -18/9=-2 -2
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