Над словом от которого зависит дополнение, поставьте значок и определите , какой это член предложения и какой частью речи он выражен. На уроке ботаники учитель показал нам .... , .... и .... .

Русский язык
Над словом от которого зависит дополнение, поставьте значок и определите , какой это член предложения и какой частью речи он выражен. На уроке ботаники учитель показал нам .... , .... и .... .
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Гость:
Животных,птиц и млекопитающих Выражены прилагательным
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