Над словом от которого зависит дополнение, поставьте значок и определите , какой это член предложения и какой частью речи он выражен. На уроке ботаники учитель показал нам .... , .... и .... .

Русский язык

Над словом от которого зависит дополнение, поставьте значок и определите , какой это член предложения и какой частью речи он выражен. На уроке ботаники учитель показал нам .... , .... и .... .

Автор: Гость