Пенсия бабушки составляет 13 тыс рублей, зарплата папы 27 тыс рублей, а мамы 15 тыс ру??лей. На сколько %примерно изменится доход семьи если мамина зарплата вырастет на 20% 1.на 20% 2.на 15% 3.на 10% 4.на 5%

Экономика

Пенсия бабушки составляет 13 тыс рублей, зарплата папы 27 тыс рублей, а мамы 15 тыс ру??лей. На сколько %примерно изменится доход семьи если мамина зарплата вырастет на 20% 1.на 20% 2.на 15% 3.на 10% 4.на 5%

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