Пенсия бабушки составляет 13 тыс рублей, зарплата папы 27 тыс рублей, а мамы 15 тыс ру??лей. На сколько %примерно изменится доход семьи если мамина зарплата вырастет на 20% 1.на 20% 2.на 15% 3.на 10% 4.на 5%
Экономика
Пенсия бабушки составляет 13 тыс рублей, зарплата папы 27 тыс рублей, а мамы 15 тыс ру??лей. На сколько %примерно изменится доход семьи если мамина зарплата вырастет на 20% 1.на 20% 2.на 15% 3.на 10% 4.на 5%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+27+15= 55 тыс руб доход семьи 13+27+15*1,2=58 тыс с увеличением зп мамы на 20% 58/55*100=105,45% значит ответ 4. на 5 процентов
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