Упростиье выражение 1)46+а+24+а. 2)25×9×b×4
Математика
Упростиье выражение 1)46+а+24+а. 2)25×9×b×4
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Ответ : 1) 70 + а 2) 900 × b
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