Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на с...

Математика
Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на суммы разрядных слагаемых чтобы обозначает каждая из цифр 5 ,6 ,8, 0 записих этих чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ИЗВИНИ НО НЕ ЗНАЮ простиииииии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения -90а+9(а+5)в квадрате при а = корень 12
Ответить
Литература
Главное отличие басни от баллады Эпические жанры
Ответить
Математика
Упростиье выражение 1)46+а+24+а. 2)25×9×b×4
Ответить
Математика
Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четыреху...
Ответить
Другие предметы
Переведите пожайлуста
Ответить