Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на с...

Математика

Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на суммы разрядных слагаемых чтобы обозначает каждая из цифр 5 ,6 ,8, 0 записих этих чисел

Автор: Гость