Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на с...
Математика
Запиши и прочитай число которое состоит из 66 единиц первого класса и 605 единиц вто??ого класса и 8 единиц первого класса и 8 единиц второго класса сколько единиц каждого разряда содержит каждое из этих чисел разложить их на суммы разрядных слагаемых чтобы обозначает каждая из цифр 5 ,6 ,8, 0 записих этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИЗВИНИ НО НЕ ЗНАЮ простиииииии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти квадрат с длиной стороны 4см.Отметь точками середины его сторон. Соедини эти точки последовательно отрезками. Закрась получившийся четыреху...
Другие предметы