Спишите предложения дополняя их однородными членами Расставьте знаки препинания. :1) *** все эти школьные пренадлежности мы купили вчера.2)Я подарила младшей сестренке подарки***.3)На дачу приехали мои родсвенники***.4)Мне очен...

Гость: Гость:

Тетради, ручки, карандаши - все эти школьные принадлежности мы купили вчера. 2) Я подарила младшей сестренке подарки: игрушки, книги, сладости. 3) На дачу приехали мои родственники: дяди, тёти, бабушки и дедушки. 4) Мне очень нравятся компьютерные игры: стратегии, стрелялки и бродилки. 5) Я всегда выбираю одежду ярки цветов: красного, синего, жёлтого. 6)На концерт пойдут все: и мама, и папа, и брат. 7)Математика, история, русский язык - эти предметы мы изучали в пятом классе.