Спишите предложения дополняя их однородными членами Расставьте знаки препинания. :1) *** все эти школьные пренадлежности мы купили вчера.2)Я подарила младшей сестренке подарки***.3)На дачу приехали мои родсвенники***.4)Мне очен...
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Спишите предложения дополняя их однородными членами Расставьте знаки препинания. :1) *** все эти школьные пренадлежности мы купили вчера.2)Я подарила младшей сестренке подарки***.3)На дачу приехали мои родсвенники***.4)Мне очень нрвятся компьютерные игры***.5)Я всегда выбираю одежду ярки цветов***.6)На концерт пойдут все и **и**и.7)***эти предметы мы изучали в пятом классе.lt;br /gt; почему так надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетради, ручки, карандаши - все эти школьные принадлежности мы купили вчера. 2) Я подарила младшей сестренке подарки: игрушки, книги, сладости. 3) На дачу приехали мои родственники: дяди, тёти, бабушки и дедушки. 4) Мне очень нравятся компьютерные игры: стратегии, стрелялки и бродилки. 5) Я всегда выбираю одежду ярки цветов: красного, синего, жёлтого. 6)На концерт пойдут все: и мама, и папа, и брат. 7)Математика, история, русский язык - эти предметы мы изучали в пятом классе.
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