Особенности книжного стиля

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Книжный стиль отличается строгостью норм, особой окраской – официальностью, "сухостью" либо возвышенностью. Книжный стиль представлен прежде всего в специальной литературе – официально – деловых текстах, информативно-хроникальных и официально-документальных жанрах публицистики, а кроме того, в известной мере в речи художественно-изобразительной. Книжный стиль реализуется, как правило, в условиях групповой и массовой коммуникации. Сферы массовой коммуникации – печать, радио, телевидение. Здесь нет непосредственной обратной связи с адресатом информации, содержащейся в тексте, – читателями, радиослушателями, телезрителями. Групповая коммуникация осуществляется в ходе учебной лекции, урока, судебного процесса, разного рода собраний, митингов, конференций. Оратор, лектор, учитель имеют непосредственную связь со своими слушателями. Формы, степень интенсивности, характер обратной связи зависят от вида, жанра устного выступления и условий речевого общения, но в любом случае речь остается в рамках официальной ситуации.