Подвиги российских солдат и офицеров в наши дни

Гость: Гость:

Мы, участвуя в контртеррористической операции в Чечне, защитили Россию от исламского терроризма. Меня удивляло, как молодые русские парни смело участвовали в этой операции. Говорили, что это поколение ни чего не может. А они оказались прекрасным поколением. ____________________________ 6-я рота Псковской дивизии ВДВ в Чечне Псковские десантники ценой своей жизни предотвратили прорыв 2,5 тысяч бандитов, уничтожив около семисот боевиков. В бою погибли 84 десантника из девяноста. За проявленное мужество и героизм 22-ум бойцам было посмертно присвоено звание Героя России, 69 военнослужащих награждены Орденами Мужества, 63-х наградили посмертно.