Квадратный трехчлен ax2 + bx + c имеет действительные корни. Верно ли, что трехчлен a3x2 + b3x + c3 также имеет действительные корни?

Математика
Квадратный трехчлен ax2 + bx + c имеет действительные корни. Верно ли, что трехчлен a3x2 + b3x + c3 также имеет действительные корни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, т.к оба соответствуют уравнению прямой, поэтому и имеют действительные корни
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