Помогите пожалуйста с номерами 4 и 5☺
Окружающий мир
Помогите пожалуйста с номерами 4 и 5☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кармильцы 2)сухие степи саваны 3)они замерзают 4)? 5)копытные животные 6)они обнавляются 5 замкнутый
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