Что такое луддизм? Срочно надо
История
Что такое луддизм? Срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кон. 18-нач. 19 века в Британии, движение против применения машин в промышленности (от имени англ. подмастерья Н. Лудда, который якобы разрушил машину в гневе).
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