8888:11+×=999 я никак не могу решить ето уравнение пожалуйста помогите
Математика
8888:11+×=999 я никак не могу решить ето уравнение пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8888:11+х=999 8888:11=999-х 808=999-х 999-х=808 х=999-808 х=191 Проверка: 8888:11+191=999 Все правильно
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