Найдите значение выражения 224/4+5*201 Решение записать цепочкой
Математика
Найдите значение выражения 224/4+5*201 Решение записать цепочкой
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224:4+5*201=56+1005=1061
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