Вычеслите, выбрав удобный порядок действий. (Мне нужно только "в" и "г") В) 25*86*4; Г) 250*3*40.

Математика

Вычеслите, выбрав удобный порядок действий. (Мне нужно только "в" и "г") В) 25*86*4; Г) 250*3*40.

Автор: Гость