Вычеслите, выбрав удобный порядок действий. (Мне нужно только "в" и "г") В) 25*86*4; Г) 250*3*40.
Математика
Вычеслите, выбрав удобный порядок действий. (Мне нужно только "в" и "г") В) 25*86*4; Г) 250*3*40.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*4=100; 100*86=8600 250*40=10000; 10000*3=30000
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