Что происходит с внутренней энергией человека когда после жара
Математика
Что происходит с внутренней энергией человека когда после жара
Ответ(ы):
Гость:
Внутренняя энергия. Все тела состоят из атомов и молекул, находящихся в непрестанном тепловом, хаотическом движении. Поэтому даже если тело в целом неподвижно и имеет нулевую потенциальную энергию, оно тем не менее обладает энергией, связанной с внутренним движением составляющих его атомов и молекул и с их взаимодействием. Иначе говоря, любому коллективу атомов или молекул всегда присуща некоторая внутренняя энергия.
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