Что происходит со средней кинетической энергией молекул тела при повышении температуры тела?

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Кинетическая энергия молекул увеличивается при увеличении температуры тела. По мере нагревания жидкости вследствие процесса испарения пространство над жидкостью станет наполняться молекулами. Это означает, что все более заметное число молекул жидкости приобретает кинетическую энергию, достаточную для того, чтобы преодолеть силы притяжения со стороны остающихся в жидкости молекул и перейти в газовую фазу. Переход части жидкости в пар приводит к обеднению жидкости быстрыми молекулами и, следовательно, к ее охлаждению. Если, однако, внешним источником тепла поддерживать температуру постоянной, то число молекул, покидающих жидкость, будет непрерывно нарастать