Что сближает сказку Пушкина о царе Салтане с народной волшебной сказкой?

Литература
Что сближает сказку Пушкина о царе Салтане с народной волшебной сказкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказку Пушкина сближает с народной сказкой волшебный фантастический сюжет, превращения и чудеса, наличие зачина, концовки, троекратных повторов, устойчивых фраз и характеристик героев. Различие в том, что сказка Пушкина написана рифмованной речью, стихами, даны не использующиеся в сказках народного творчества персонажи, им даны "говорящие" имена, такого в народном творчестве нет.
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