Что такое баллада? В кратко.

Литература
Что такое баллада? В кратко.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это рассказ о историческом событии
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