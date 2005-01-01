Что такое биодвигатель?

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Совершенный тип автомобильного двигателя разработали ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Этот мотор в три раза мощнее аналогов, работает на рапсовом масле или различных спиртах, а уровень его выхлопов соответствует экологическому стандарту "Евро-4", веденному в Европе в 2005 году.