Что такое биодвигатель?
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Что такое биодвигатель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный тип автомобильного двигателя разработали ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Этот мотор в три раза мощнее аналогов, работает на рапсовом масле или различных спиртах, а уровень его выхлопов соответствует экологическому стандарту "Евро-4", веденному в Европе в 2005 году.
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