что такое биологический рэгресс???????

Биология
что такое биологический рэгресс???????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологический регресс — направление эволюции, которое приводит к сокращению численности вида, сужению его ареала, уменьшению числа популяций вида и, возможно, в конечном счете к его гибели. Глобальные экологические изменения, вызванные деятельностью человека, непосредственное уничтожение особей — основные причины биологического регресса.
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