Что такое черезмерная степень признака

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1) распрекрасный, развеселый, наилучший, наивысший, наименьший, предобрый, премилый, преотличный, пренеприятный. Приставки рас-, раз-, наи-, пре-. чрезмерная степень, эксцессивФорма высказывания, помещаемая иногда в ряд степеней сравнения (см.) (например, в грамматикебаскского языка) и служащая для обозначения чрезмерности свойства (понятие франц. trop).