Что такое домашний труд?

Обществознание
Что такое домашний труд?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность по поддержанию домашнего хозяйства (уборка, стирка, приготовление пищи и т.п.), которая не оплачивается, не имеет количественного эквивалента и социально признанной значимости. В основном выполняется женщинами. Является составной частью двойного бремени женщин. Неравное распределение домашних обязанностей является одной из форм дискриминации женщин.     
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Пошырте словусполучення "Зірвався вітер" обставыною додатков и означенням
Ответить
Русский язык
Составить с двумя фразеологизмами предложения: рукой подать, за тридевять земель
Ответить
Математика
Перерисуйте в тетрадь диаграмм множества N Z Q отметьте на ней элементы множества А.(8,-3,7;-5;0;6;5,8;2;-7;-4,9)
Ответить
Литература
Порівняйте! Порівняйте казки «Пані Метелиця» та «Попелюшка». Яких відмінностей у них набуває «мандрівний» сюжет про злу мачуху й добру пасербицю?
Ответить
Литература
Сочинение по литературе(на счёт рассказа капитанская дочка) Темы сочинений(нужн?? выбрать одну):1."Нравственная красота Маши Мироновой" 2."Рыца...
Ответить