Что такое домашний труд?
Обществознание
Что такое домашний труд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность по поддержанию домашнего хозяйства (уборка, стирка, приготовление пищи и т.п.), которая не оплачивается, не имеет количественного эквивалента и социально признанной значимости. В основном выполняется женщинами. Является составной частью двойного бремени женщин. Неравное распределение домашних обязанностей является одной из форм дискриминации женщин.
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