Что такое домашний труд?

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Деятельность по поддержанию домашнего хозяйства (уборка, стирка, приготовление пищи и т.п.), которая не оплачивается, не имеет количественного эквивалента и социально признанной значимости. В основном выполняется женщинами. Является составной частью двойного бремени женщин. Неравное распределение домашних обязанностей является одной из форм дискриминации женщин.