Что такое дополнение все про него

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Что такое дополнение все про него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет: объект, на который распространяется действие; Пишу письмо; слушаю музыку. объект – адресат действия; Пишу другу. объект – орудие или средство действия; Пишу ручкой. объект, на который распространяется состояние; Мне грустно. объект сравнения и др. Быстрее меня. 2. Дополнение отвечает на вопросыкосвенных падежей: родительный падеж – кого? чего? Выбор профессии. дательный падеж – кому? чему? Пишу другу. винительный падеж – кого? что? Пишу письмо. творительный падеж – кем? чем? Пишу ручкой. предложный падеж – о ком? о чем? Думаю о друге. 3. Дополнение может относиться к: глаголу-сказуемому; Пишу письмо. главному или второстепенному члену, выраженному существительным; Потеря коня; надежда на счастье. главному или второстепенному члену, выраженному прилагательным или причастием; Строгий к детям; думающий о детях. главному или второстепенному члену, выраженному наречием. Незаметно для других. Способы выражения дополнения
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