Что такое экологическая оценка еды?

Гость: Гость:

Экологическая оценка или экологический аудит предприятия и/или проекта помогает решать несколько задач одновременно, при этом основной, как правило, является получение объективной полной картины экологического состояния предприятия или площадки с последующей оценкой размера существующей или потенциальной ответственности в сфере охраны окружающей среды, т. е. экологических рисков. Отметь как лучший пожалуйста