Что такое экологическая оценка еды?
Технология
Что такое экологическая оценка еды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экологическая оценка или экологический аудит предприятия и/или проекта помогает решать несколько задач одновременно, при этом основной, как правило, является получение объективной полной картины экологического состояния предприятия или площадки с последующей оценкой размера существующей или потенциальной ответственности в сфере охраны окружающей среды, т. е. экологических рисков. Отметь как лучший пожалуйста
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