Что такое философия ???

Обществознание
Что такое философия ???
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Автор: Гость
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Гость:
Особая форма познания мира 
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