Что такое фразеологизм

Русский язык
Что такое фразеологизм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологи́зм — это свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности. Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) невозможно перевести дословно (теряется смысл) часто возникают трудности перевода и понимания. С другой стороны такие фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную окраску
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